CIVITAVECCHIA – Omicidio premeditato, a questo punta la pubblica accusa basandosi sugli elementi raccolti nel corso delle indagini legate all’omicidio di Teodora Kamenova, la 47enne bulgara ammazzata nel primo pomeriggio di ieri da José German Varela Luna, muratore venezuelano, con cui aveva da qualche tempo interrotto una relazione sentimentale. Al centro del quadro accusatorio ci sarebbe il coltello da cucina utilizzato dall’assassino, molto affilato, tanto da sembrare un pugnale da caccia, acquistato non molto tempo prima dell’omicidio avvenuto al piano terra della palazzina di via Gorizia dove la donna abitava. Perché l’uomo portava con sé quel coltello?

E poi i tempi e i modi: José si sarebbe appostato all’interno dello stabile diverse ore prima dell’incontro con la vittima, culminato con tre fendenti al cuore. Al vaglio le telecamere del quartiere, allo scopo di accertare l’eventuale presenza dell’assassino in strada poco prima del delitto. Ieri è stato eseguito l’esame autoptico sul corpo di Teodora il cui esito non è stato ancora reso noto. Ipotizzabile che almeno una delle tre coltellate abbia reciso l’aorta, causando il decesso della donna nel giro di pochissimi secondi. Teodora è rimasta stesa in una pozza di sangue in posizione supina sul pianerottolo della scala B del condominio, Josè, difeso dall’avvocato Matteo Mormino, si è presentato alla caserma dei Carabinieri per costituirsi. I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno subito trovato l’arma del delitto. Si scava intanto nella vita della coppia, partendo da quegli episodi di violenza dei mesi scorsi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nella serata di ieri è arrivata in città anche la sorella della vittima, mentre la mamma che vive a Santa Marinella è stata informata dell’accaduto dai Carabinieri quasi subito. José è in stato di fermo in attesa della convalida prevista per domani mattina. Commozione in città per l’accaduto: tantissimi i commenti di persone che hanno conosciuto la vittima e che non riescono a capacitarsi di come il muratore 54enne possa aver compiuto un gesto così grave.