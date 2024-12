TARQUINIA - Resta ancora da risolvere il problema legato alla raccolta degli sfalci d’erba effettuati dai privati cittadini nelle aree verdi di loro proprietà.

La raccolta degli scarti stenta a decollare. Lo testimoniano le rimostranze dei cittadini che continuano a riscontrare difficoltà nello smaltimento del materiale.

«Dopo giorni di potature e giardinaggio - segnala un utente - telefono al numero verde della Riecam, chiedendo la raccolta e udite udite mi viene dato appuntamento per il 4 dicembre. Dite di non fare il servizio, fate più bella figura».

Intanto dalla Riecam, per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta dell’area vasta, raccomandano gli utenti al rispetto degli orari. «Si invitano tutti gli utenti del porta a porta dell’area vasta a rispettare gli orari di conferimento dei mastelli - scrivono dalla Riecam - ovvero dalle ore 21 alle ore 3 del mattino del giorno precedente il ritiro, in quanto gli operatori passano a raccogliere la mattina presto. Tutti i mastelli esposti nell’arco della mattinata non vengono svuotati perchè l’operatore ha già effettuato il giro nelle prime ore del mattino».

