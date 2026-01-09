TARQUINIA - Per consentire i lavori di potatura degli alberi, l’amministrazione comunale ha disposto per oggi 9 gennaio e il 12 gennaio 2026 il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dei veicoli in via Volsinia e via Verento. Queste le principali disposizioni: in via Volsinia è istituito il divieto di sosta sul lato sinistro, direzione via Angelo Jacopucci, con rimozione forzata dei veicoli inclusi quelli al servizio di persone con limitata o impedita capacita motoria dal 9 gennaio a fine lavori. In via Verento è istituito il divieto di transito e sosta sul lato sinistro, direzione viale Igea, con rimozione forzata dei veicoli, inclusi quelli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria dal 12 gennaio a fine lavori.

