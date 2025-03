TARQUINIA - I suggestivi spazi della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia aprono le porte oggi alle 17, alla mostra di illustrazioni di Pagine a colori. L’esposizione, che sarà visitabile tutti i giorni fino a domenica 13 aprile, presenta una selezione di 16 albi illustrati di autori e illustratori italiani e stranieri, ispirati al mondo vegetale. Le tavole esposte offrono un'infinità di spunti per dialogare sulla potenza generativa del seme, sulla necessità della "cura" per coltivare, far crescere e maturare, sull'appartenenza di alberi e piante al regno dei viventi e al cosiddetto "popolo delle piante", sul rapporto tra seme e terra, fiore e frutto, trasformazione ed evoluzione. Un'occasione per riflettere sulla pace necessaria con il mondo vegetale, per affrontare problemi globali come fame, migrazioni di massa, desertificazione, inquinamento e cambiamenti climatici. Si potranno ammirare, tra gli altri, le illustrazioni tratte da "L'ultima isola” di Ji Hyeon Lee (Orecchio Acerbo, 2023); “Les pins” di Lisen Adbåge (Cambourakis, 2023); “L’albero e la città” di Lida Ziruffo (Edizioni Clichy, 2024); “La matita” di Hyeeun Kim (Terre di mezzo, 2023); “Come nascono gli alberi” di Charles Berbérian (Franco Cosimo Panini Editore, 2024); “La natura” di Emma Adbåge (Camelozampa, 2021); "L'uomo con il cappotto verde” di Davide Calì e Irene Penazzi (Lapis, 2024); “La terra respira” di Guia Risari e Alessandro Sanna (Lapis, 2024); “La natura” di Yuval Zommer (Gallucci Editore, 2023); “L’albero e il fiume” di Aaron Becker (Feltrinelli Editore, 2024); “Caduto, la seconda vita degli alberi” di Valentina Gottardi, Danio Miserocchi e Maciej Michno (Cocai Books, 2023); “Il tuo nido è il mondo”, di Carl Norac e Anne Herbauts (TopiPittori, 2023); “Flower power, la forza gentile delle piante” di Olaf Hajek (Rizzoli, 2021).

©RIPRODUZIONE RISERVATA