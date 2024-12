TARQUINIA – E’ convocato per oggi alle 15 il consiglio comunale in prima convocazione, l’eventuale seconda è in programma venerdì 26 aprile, sempre alle 15. All’ordine del giorno la surroga del consigliere Claudio Cocomazzi con Daniel Stoica Daniel e la sua convalida; la ratifica della deliberazione di giunta n.53 del 10.04.2024 Bilancio di Previsione 2024-2026 Variazione, effettuata in via d’urgenza; Approvazione Rendiconto della Gestione dell’Esercizio Finanziario 2023; Bilancio di Previsione 2024-2026 – Variazione; Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenza Giudice di Pace; Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett.a) del Tuel derivanti dalla sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1557/2023 del 31.10.2023 RG. 2792/2020; Aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano Finanziario degli interventi del servizio di gestione dei rifiuti periodo 2022/2025; Approvazione delle tariffe tassa sui rifiuti anno 2024; nuovo regolamento interno della Stazione Unica Appaltante/Centrale di committenza istituita dalla Provincia di Viterbo – Approvazione Regolamento e schema di convenzione con le modifiche apportate dalla Sua; Modifica Programma Triennale Opere Pubbliche triennio 2024/2026 ed elenco annuale dei lavori anno 2024 approvato con d.c.c. 56 del 28/12/2023; Mozione presentata dai consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia, acquisita al prot. 16658 del 19.04.2024, avente per oggetto: “Intitolazione di una piazza o di una Via alla memoria di Fabrizio Quattrocchi”.