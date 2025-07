TARQUINIA - Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione l’edizione estiva di “Alberi per il Futuro”, che ha visto cittadini di tutte le età riunirsi venerdì 11 luglio in via Giovanni XXIII per un gesto simbolico e concreto a favore dell’ambiente: la messa a dimora di alberi di ulivo.

Un evento reso possibile grazie al contributo delle reti di impresa locali, che hanno giocato un ruolo fondamentale nella riuscita dell’iniziativa.

La rete “Tarquinia in Commercio” ha fornito con generosità gli alberi piantati, mentre “Tarquinia va in Rete” ha donato panchine e cestini per i rifiuti, arricchendo l’area e contribuendo alla creazione di uno spazio pubblico più accogliente e sostenibile. «Un ringraziamento particolare - commentano gli organizzatori - va anche alla Aeopc Tarquinia, che si è occupata dell'irrigazione delle giovani piante, al sindaco Francesco Sposetti e all'assessore Andrea Andreani per disponibilità dimostrata».

«L’ambiente ha bisogno di azioni semplici ma decise – hanno sottolineato gli attivisti che hanno partecipato all'evento – Piantare un albero significa prendersi cura della nostra comunità, oggi e per il futuro». L’iniziativa ha rappresentato un esempio virtuoso di collaborazione tra cittadinanza, istituzioni e mondo produttivo locale, a conferma che il futuro si costruisce insieme, partendo da radici comuni.