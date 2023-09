TARQUINIA - Paura questa mattina in località il Piano, all’altezza della rotatoria.

Un’auto, Peugeot, per cause in corso d’accertamento, ha improvvisamente preso fuoco.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo.

Le fiamme, secondo una prima sommaria informazione, si sarebbero originate dal motore.

In poco tempo la strada è stata liberata e la circolazione è ripresa regolarmente.

