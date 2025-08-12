TARQUINIA – Dopo un mese intenso, giorni di partite, vive la sua fase finale, stasera, la seconda edizione del Memorial Roberto Cattaneo.

Stasera, nel giorno in cui cade il compleanno di Roberto, scomparso a seguito di un incidente stradale mentre era a bordo della sua moto, una scorpacciata dello sport che amava per riunire amici, conoscenti e chiunque abbia la passione per il padel: si inizia alle 18:30 sui campi da padel per le finali del torneo di misto e a seguire le due finali del tabellone maschile.

Dalle 19 ci si sposta sul campo da tennis con la finale del doppio del torneo “Amici del tennis”. A seguire, quindi aperitivo e premiazione dei vincitori. Il tutto, si svolgerà sui campi dell’MG Sporting Club in Via Quintiana, n. 37, che la famiglia Cattaneo ringrazia per la collaborazione.

- Finale "Amici del Tennis"

Cattaneo An-Rossetti/Bramucci-Piccioni

- Finale padel maschile Gold

Moscatelli-Spadoni/Mazzacane-Coppola

- Finale padel maschile Silver

Cattaneo-Rossetti/Ciucciarelli-Ceccarelli

- Finale padel misto Gold

Conti-Catania/Moscatelli-Magazzeni

- Finale padel misto Silver

Picano-Savioli/Sabbatini E-Massi F

La famiglia Cattaneo ringrazia gli infiniti sponsor:

- Bonifazi Andrea Ricambi Agricoli

- BC nails Studio

- Fronte del Porto

- Ottica Fabio

- Azienda Agricola Scolastici

- Il Bebé

- Movida

- Bacco per Bacco

- Riva Blu

- Officina Gagni

- Taverna Totino

- L'Etrusca

- L'Amo

- Tecnocasa

- Caffetteria Mauro

- Alimentari Bicchierini

- Pizza Point

- Azienda Agricola Massimo Tosoni

- Mirtilli e Merletti

- Stabilimento Balneare Gravisca

- V Moro

- Carpe Diem

- Gelateria Gambella

- SunCity

- Fruit Market Beu

- Lupo di Mare

- Stardust

- Azienda Agricola Emanuele Sabbatini

- Società Parati Etruria

©RIPRODUZIONE RISERVATA