TARQUINIA - Maurizio Baldini, presidente dell’associazione “Tra Terra e Cielo” ha scritto al sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi, alla Provincia di Viterbo, nonchè a Massimo Eusepi della società Eusepi Trasporti, per chiedere il ripristino delle corse che dalla stazione di Tarquinia portavano all'ingresso del villaggio Europing. Quest'anno il servizio bus si ferma infatti a 1700 metri dal villaggio.

«Scrivo la presente come presidente dell'associazione Tra Terra e Cielo che da sette anni propone ai propri soci una vacanza ecologica ed olistica a Riva dei Tarquini, presso il villaggio Europing - spiega Baldini - I nostri soci hanno sempre apprezzato il vostro servizio che dalla stazione di Tarquinia portava all'ingresso del Villaggio e viceversa. Servizio che permetteva anche, nel corso della settimana di soggiorno, di fare visita alla vostra deliziosa cittadina. Abbiamo anche auspicato che fosse possibile, almeno nei mesi di luglio e agosto, un prolungamento del servizio nelle ore serali per permettere ai campeggiatori di godere delle numerose manifestazioni di interesse culturale che si svolgono la sera in estate».

«Abbiamo invece - spiega Baldini - trovato la poco lieta sorpresa che quest'anno il servizio bus si ferma a 1700 metri dal Villaggio, rendendo difficoltoso raggiungerlo per chi arriva in stazione con un bagaglio pesante e rendendo impraticabile la visita della vostra cittadina tramite bus per i vacanzieri del villaggio che raggiungono la bella cifra di 3000 presenze in alta stagione. Chiediamo quindi con la presente un pronto ripristino della fermata Europing nell'interesse di tutti i villeggianti qui residenti, ma anche di tutto il comune con particolare riferimento, ma non solo, alle attività commerciali. Chiediamo anche di valutare, per gli anni futuri, un prolungamento del servizio nelle ore notturne per i motivi già detti». «Provengo dalla Versilia - conclude Baldini - dove, per tutta l'estate, un servizio di navetta, grazie anche al contributo dei comuni, collega dalle 20 di sera alle 5 del mattino tutte le località della riviera. Non pretendiamo tanto, ma chiediamo di valutare la possibile estensione fino alla mezzanotte».

