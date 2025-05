TARQUINIA - La maggioranza di centrodestra del presidente dell’Università Agraria di Tarquinia Alberto Riglietti si allarga. Il consigliere Andrea Ortenzi (Lega) entra a far parte della squadra di governo dell’ente di via Garibaldi. Il presidente, eletto in quota Fratelli d’Italia, comunica il nuovo ingresso con soddisfazione. «Un lavoro condiviso e costruttivo, quello già dimostrato dal consigliere Ortenzi, anche durante il recente evento dell’Università Agraria alla Fiera di Tarquinia, con la realizzazione del villaggio butteresco», spiega il presidente.

«L’ingresso in maggioranza di Ortenzi è determinato dall’unico obiettivo di avere un centrodestra unito», spiega Riglietti che esprime soddisfazione per l’allargamento della squadra. «Ortenzi - ha detto il presidente Riglietti - rappresenta un valore aggiunto per l’ente e per la maggioranza di centrodestra e potrà avere un posto di rilievo nei settori dell’amministrazione a lui più congeniali».

©RIPRODUZIONE RISERVATA