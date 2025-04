TARQUINIA – “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo, capolavoro verista del compositore, sarà in scena oggi, sabato 5 aprile alle 17,30 alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto a Tarquinia (ingresso libero). Promossa dall'Accademia Tarquinia Musica, che prosegue la tradizione delle rappresentazioni liriche dedicate al “belcanto” in collaborazione con la Società Tarquiniense d’Arte e Storia, l’opera in forma semiscenica vede la direzione del maestro Massimiliano Caporale e il contributo della docente di canto lirico Hyo Soon Lee. “Lo spettacolo – afferma il presidente dell’Accademia Tarquinia Musica Giovanni Lorenzo Cardia - offrirà l'opportunità di immergersi nella drammatica storia della compagnia teatrale girovaga, che si trasforma in tragedia sul palco, su cui saliranno i giovani cantanti lirici Kim Minjeong, Han Hyelin, Jung Minhyeok, Jeong Dahhoon, Siqi Wang, Son Hangyeol, Park Seonghyoun e Kim Junseok”. La trama di “Pagliacci” è avvincente e tragica: Canio, il protagonista, geloso e tradito dalla moglie Nedda, arriva a commettere un omicidio sul palco stesso, uccidendo la moglie e il suo amante durante una rappresentazione. La scena finale, con il famoso grido di Canio, "La commedia è finita!", segna il tragico epilogo di una vicenda che trascende la finzione teatrale e sconvolge il pubblico, che fugge spaventato. Un'occasione unica per vivere un'opera che esplora il confine tra realtà e finzione, tra passione e violenza.

