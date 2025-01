TARQUINIA – Si è conclusa con un enorme successo la raccolta alimentare promossa da Gioventù Nazionale di Tarquinia, un'iniziativa che ha dimostrato, ancora una volta, la grande generosità e il forte senso di comunità della città di Tarquinia.

Grazie alla partecipazione di numerosi cittadini, sono stati raccolti generosi doni che andranno a supportare le famiglie in difficoltà del territorio. Il coordinamento della raccolta è stato reso possibile grazie all'impegno e alla dedizione dei giovani ragazzi di Gioventù Nazionale, che, nei giorni scorsi, hanno allestito un punto di raccolta presso il centro commerciale Top 16 davanti al Carrefour supermercato della città. Durante l’iniziativa, molti cittadini hanno dimostrato la loro solidarietà donando alimenti a lunga conservazione, in un gesto di vicinanza verso coloro che si trovano in situazioni di disagio economico.

Un ringraziamento speciale alla comunità «Vogliamo esprimere il nostro sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile questa raccolta in particolar modo il presidente del Università Agraria Alberto Riglietti, l'associazione gli Sparatori e il direttore del Carrefour Giovanni Cacciola - ha dichiarato Diego Sileoni, un addetto di Gioventù Nazionale di Tarquinia - La generosità dei tarquiniesi ha dimostrato ancora una volta che, uniti, possiamo fare la differenza. Questi beni alimentari saranno destinati a chi ne ha più bisogno, portando un po' di speranza e sollievo nelle case di chi sta attraversando un momento difficile."

Un impegno continuo per la solidarietà La raccolta alimentare di Gioventù Nazionale Tarquinia non è stata un evento isolato, ma parte di un impegno costante a favore della solidarietà e dell’aiuto reciproco. Il gruppo ha promesso di continuare a organizzare iniziative simili anche in futuro, rafforzando il legame tra i cittadini e contribuendo alla creazione di una comunità sempre più attenta ai bisogni degli altri.

