TARQUINIA - Il Comune di Tarquinia ha nominato Giancarlo Capitani, in passato più volte assessore e consigliere comunale, direttore artistico del teatro comunale “Rossella Falk”.

«Nell’ottica di promuovere le attività teatrali e di spettacolo dal vivo, implementando l’utilizzo del teatro e la diffusione dell’educazione alle attività teatrali – dichiara il sindaco Francesco Sposetti -, abbiamo ritenuto opportuno individuare una figura professionale esterna, avente esperienza e competenza nel campo della programmazione in materia, che svolga funzioni di coordinamento e supervisione tecnica e artistica per la stagione 2024-2025. Abbiamo quindi inteso conferire l’incarico a Capitani, per la sua competenza ed esperienza in materia di spettacolo».

«Il direttore artistico - spiega il sindaco - avrà l’importante compito di lanciare definitivamente il teatro “Rossella Falk” che, dopo una gestazione complicata durata diversi anni e le vicissitudini legate all’emergenza Covid, ha la necessità di fare ora un salto di qualità nella programmazione, nel coordinamento e nella gestione degli eventi, avendo cura al contempo di coordinare in maniera organica le tante iniziative svolte dalle numerose associazioni artistiche e teatrali operanti in città e sul territorio, così da contribuire a promuoverne le potenzialità culturali».

