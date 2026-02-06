TARQUINIA - I fiumi Marte e Mignone sono esondati dopo le intense precipitazione delle scorse ore e tre persone e due cani sono stati salvati dai vigili del fuoco.

Questa mattina è stata allestita una squadra speciale di soccorso acquatico per gestire la situazione, composta da cinque uomini specializzati, un fuoristrada e un autofurgone per il trasporto logistico oltre a due gommoni da rafting, per navigare nelle zone allagate.

L’innalzamento del livello delle acque dovuto al maltempo che si è abbattuto sulla zona ha provocato gravi disagi. La situazione più critica si è registrata a Tarquinia Lido, dove l’acqua ha invaso strade e sottopassaggi, causando disagi alla popolazione. Alcune abitazioni sono rimaste isolate e seriamente danneggiate.

La squadra speciale dei soccorritori dei vigili del fuoco ha raggiunto le abitazioni invase dall’acqua e dal fango e ha tratto in salvo, complessivamente, tre persone, come detto, e due cani.

Sono poi proseguite per tutta la giornata le operazioni di monitoraggio proseguono per verificare ulteriori criticità sul territorio e garantire la sicurezza dei residenti.