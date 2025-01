TARQUINIA - È stato convocato per domani, 29 gennaio, alle 18, il consiglio comunale per la discussione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: comunicazioni del presidente del consiglio, del sindaco e degli assessori; azienda Agricola Tosoni Massimo: approvazione piano utilizzazione aziendale in loc. Pantano di Sotto; riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante da sentenza Tribunale di Civitavecchia n. 228/2022, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 267/2000; riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze del G.D.P. n. 1103/2024 del 17/03/2024, n. 1559 del 07/02/2024, n. 8495/2024 del 09/10/2024, ai sensi dell’art. 194, co. 1, lett. A) del D.Lgs. n. 267/2000; approvazione regolamento per l’utilizzo e la gestione delle pagine istituzionali dei siti di social networking della Città di Tarquinia – Social Media Policy.

