TARQUINIA - Quando il sole cala e le ombre si allungano nelle strade, la città rivela un volto nuovo, più raccolto e affascinante. Anche ad agosto, prosegue l’iniziativa “Tarquinia di sera”, con una serie di visite guidate notturne dedicate alla scoperta – o riscoperta – del centro storico. Le date da segnare in agenda sono giovedì 7, 14, 21 e 28 agosto 2025. A condurre i partecipanti in questo suggestivo itinerario sarà ancora una volta Claudia Moroni, guida turistica esperta e appassionata narratrice del territorio. Il percorso si snoda tra le vie e i vicoli più caratteristici della città, illuminati da luci morbide e silenziose, che restituiscono a monumenti e scorci un fascino senza tempo. Durante la passeggiata si visiteranno luoghi simbolo di Tarquinia, come la suggestiva chiesa di Santa Maria in Castello, lo splendido Palazzo Vitelleschi – sede del Museo Archeologico Nazionale – e l’imponente palazzo comunale, con la sua torre dell’orologio che domina piazza Giacomo Matteotti. «Camminare per Tarquinia nelle ore serali è come entrare in un’altra dimensione – racconta Claudia Moroni – dove ogni pietra, ogni ombra racconta una storia. Il silenzio, la luce soffusa e la bellezza del patrimonio architettonico regalano emozioni uniche». Il ritrovo è previsto alle 21 in piazza Cavour. La prenotazione è obbligatoria, i posti sono limitati. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 347 6920574.