TARQUINIA - Dopo il successo dell'inaugurazione che ha visto la sala consiliare gremita domenica 7 dicembre, "Tarquinia Deliziosa – La Fabbrica di Cioccolato" prosegue con un ricco calendario di laboratori esperienziali dedicati a bambini e famiglie. Dal 13 al 21 dicembre, tra Cioccorane di Harry Potter, casette di pan di zenzero e biscotti natalizi, i più piccoli potranno vivere un'esperienza immersiva nel mondo del cioccolato artigianale, guidati da esperti maestri cioccolatieri e dalla chef Vittoria Tassoni dell'Alleanza Slow Food. L'iniziativa, promossa dall'associazione Viva Tarquinia con il contributo di Regione Lazio e Arsial, si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio enogastronomico della Tuscia.

Laboratori creativi con CioccoTuscia

Protagonisti del programma sono i laboratori didattici curati da CioccoTuscia, che si terranno presso l'Ex Monte di Pietà, al palazzo comunale, in piazza Matteotti, con turni alle ore 16, 16:30, 17 e 17:30. Due gli appuntamenti in calendario: sabato 13 dicembre viaggio nel mondo magico con "Le CioccoRane di Harry Potter", attraverso la creazione di dolci ispirati alla saga del maghetto più famoso. Sabato 20 dicembre,invece, "La Casetta di Pan di Zenzero", per costruire insieme la classica casetta natalizia unendo manualità, fantasia e gusto.

I biscotti dell'Albero con la chef Vittoria Tassoni

Il programma si arricchisce con i laboratori "I biscotti dell'Albero", dedicati alla scoperta dei biscotti natalizi di cioccolato guidati dalla chef Vittoria Tassoni, cuoca dell'Alleanza Slow Food. Gli appuntamenti sono fissati per domenica 14 e domenica 21 dicembre, sempre presso l'Ex Monte di Pietà, con turni pomeridiani alle ore 16:00, 16:45 e 17:30.

Come partecipare

Tutti i laboratori sono a numero chiuso e richiedono prenotazione obbligatoria contattando l'Infopoint Tarquinia al numero 0766 849 282.

Il progetto

"Tarquinia Deliziosa – La Fabbrica di Cioccolato" propone un percorso esperienziale che racconta il cacao dalla fava al prodotto finito, unendo tecnica artigianale e racconto emozionale. L'obiettivo è valorizzare il patrimonio enogastronomico della Tuscia attraverso un linguaggio giocoso e immersivo, offrendo spazi accoglienti dove tarquiniesi e visitatori possano scoprire prodotti tipici, ricette natalizie e storie di cioccolato in un clima caldo e familiare.

L'iniziativa è promossa dall'associazione culturale Viva Tarquinia, attiva da oltre dieci anni nella valorizzazione culturale e turistica della città, ed è realizzata con il contributo della Regione Lazio e di Arsial nell'ambito del bando sulle iniziative di promozione del sistema agroalimentare del Lazio, con il patrocinio del Comune di Tarquinia e la collaborazione della Pro Loco Tarquinia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA