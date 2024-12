TARQUINIA - Sarà un Capodanno in musica e allegria nel centro storico di Tarquinia. Per festeggiare il 2025 arrivano in piazza Giacomo Matteotti la notte del 31 dicembre dalle 23 i Dominottanta band, formata da Danilo Cherni, voce e tastiere, Maurizio Perfetto, voce e chitarra, Roberta Lombardini, voce, Adriano Lo Giudice, basso, e Gianluca Capitani, voce e batteria.

Organizzata per la prima volta nel 2009, la manifestazione ha avuto nelle prime edizioni un ottimo riscontro di pubblico, per poi perdere d’importanza fino a essere sospesa negli ultimi anni.

L'evento è gratuito e aperto a tutti.

