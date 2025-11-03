TARQUINIA – Si apre domenica 9 novembre, alle 18, la stagione 2025-2026 del teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia con uno degli autori e interpreti più apprezzati: Ascanio Celestini, protagonista dello spettacolo “Poveri Cristi”, tratto dal suo omonimo romanzo.

Con il suo linguaggio ironico e poetico, Celestini racconta le vite di uomini e donne ai margini della società, osservandoli con uno sguardo partecipe e mai retorico. In una periferia di Roma che somiglia a tante periferie del mondo si intrecciano le vite di poveri cristi. C’è Giobbe, magazziniere analfabeta che ha messo a punto una tecnica per sistemare la merce nel magazzino senza sapere leggere una parola. C’è la Vecchia che insegna alla Prostituta che per il sapere e la cultura non serve il denaro: i libri nelle biblioteche sono gratis e i musei un giorno al mese aprono anche a chi non può pagare.

C’è Joseph che è partito dal suo paese, ma prima di arrivare in Italia è stato seppellitore, emigrante, schiavo, naufrago, detenuto, facchino e barbone. E poi ci sono il razzista, la Donna Impicciata, lo Zingaro di otto anni che fuma, Domenica, il Preposto della cooperativa e persino San Francesco… “Ma quando andiamo in scena non ci sono tutti – spiega Celestini –. Ogni replica scegliamo un paio di storie, una manciata di personaggi. Come in un concerto, dove il musicista decide ogni volta quali brani suonare. Tutti questi personaggi hanno qualcosa in comune: sono quelli brutti che finiscono sui giornali quando accade qualcosa di grave. Io cerco di raccontarli come santi quando succede un prodigio”.

Le musiche di “Poveri Cristi” sono firmate da Gianluca Casadei. Lo spettacolo è una produzione Fabbrica, Teatro Carcano. I biglietti sono disponibili in prevendita presso l’Infopoint, online sul sito eventi.archeoares.it oppure al botteghino del teatro “Rossella Falk” aperto due ore prima dello spettacolo. È inoltre ancora possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti per la stagione teatrale 2025-2026 fino al 9 novembre.

