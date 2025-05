TARQUINIA – Dal 12 maggio apre a Tarquinia il Punto digitale facile, un servizio gratuito dedicato al supporto e allo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini. Il servizio sarà operativo presso il Centro di aggregazione giovanile, al civico 54 di via delle Torri, con i seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12; il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18. L’iniziativa rientra nel progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 – Investimento 7. Obiettivo principale: rafforzare le competenze digitali dei cittadini, promuovendo un uso autonomo, consapevole e sicuro delle tecnologie digitali. Il punto offre assistenza su: navigazione sicura in rete, utilizzo di email e app di messaggistica; installazione e configurazione di applicazioni; accesso e utilizzo dei servizi digitali pubblici (nazionali e regionali); fruizione di servizi digitali privati; accesso a risorse formative online tramite Repubblica Digitale e altri percorsi dedicati; partecipazione a micro-corsi in piccoli gruppi, con esercitazioni pratiche; supporto personalizzato per la risoluzione di problemi pratici o esigenze specifiche. A guidare gli utenti saranno i facilitatori digitali, operatori qualificati che forniranno assistenza e orientamento personalizzato, per migliorare l’accesso e l’uso consapevole degli strumenti digitali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA