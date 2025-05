TARQUINIA - “Alla scoperta degli allevatori Etruschi. Nuove tecniche di indagine dal ‘complesso monumentale’ di Tarquinia” Questo il titolo dell’incontro organizzato dall’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, con l’Università Agraria di Tarquinia, Tarquinia Project, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e il patrocinio del Comune di Tarquinia. L’appuntamento è per domani, lunedì 5 maggio 2025, alle ore 15, presso la sala conferenze dell'Università Agraria, in via Giuseppe Garibaldi 17. L’introduzione sarà a cura della professoressa Matilde Marzullo, dell’Università degli Studi di Milano, che parlerà delle ricerche interdisciplinari al complesso monumentale. A seguire gli interventi della professoressa Ornella Prato, del Crc “Progetto Tarquinia”, sull’allevamento nel primo millennio avanti Cristo e le analisi archeozoologiche ed isotopiche; e quello della professoressa Federica Franzini dell’Università degli Studi di Milano con un’analisi aggiornata dei resti faunistici del complesso monumentale della Civita di Tarquinia. Il presidente dell’Università Agraria Alberto Riglietti esprime soddisfazione per l’organizzazione dell’evento a Palazzo Vipereschi e ringrazia tutti gli enti per aver promosso l’incontro di studi e ricerche a Tarquinia. Anche l’assessora Claudia Rossi, delegata alle Valorizzazioni archeologiche, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa che vede coinvolta l’Agraria di Tarquinia. ©RIPRODUZIONE RISERVATA