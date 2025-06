TARQUINIA - Torna anche per l’estate 2025 il Memorial Roberto Cattaneo, il torneo di padel organizzato sui campi dello MG Sporting Club giunto alla sua seconda edizione.

L’appuntamento, dedicato alla memoria di Roberto Cattaneo, si svolgerà a Tarquinia Lido dal 7 luglio al 12 agosto e coinvolgerà appassionati in una competizione aperta alle categorie maschile e mista, livello Open.

La partecipazione al torneo è riservata esclusivamente ai giocatori tesserati presso il circolo. Il format di gioco prevede una fase iniziale a girone semplice, seguita da un tabellone ad eliminazione diretta con i tabelloni finali distinti in Gold e Silver.

L’iscrizione ha un costo di 20 euro a persona, a cui si aggiunge la quota per l’uso del campo, e per ogni partecipante sono previsti gadget in omaggio. Le iscrizioni e le richieste di informazioni possono essere effettuate contattando il numero 334 693 7726 (Alessio Cattaneo).

Il Memorial è sostenuto da numerose realtà commerciali e produttive del territorio che ne hanno reso possibile l’organizzazione. Tra gli sponsor figurano Bonifazi Andrea Ricambi Agricoli, BC nails Studio, Fronte del Porto, Ottica Fabio, Azienda Agricola Scolastici, Il Bebé, Movida, Bacco per Bacco, Riva Blu, Officina Gagni, Taverna Totino, L’Etrusca, L’Amo, Tecnocasa, Caffetteria Mauro, Alimentari Bicchierini, Pizza Point, Azienda Agricola Massimo Tosoni, Mirtilli e Merletti, Stabilimento Balneare Gravisca, V Moro, Carpe Diem, Gelateria Gambella, SunCity, Fruit Market Bey, Lupo di Mare, Stardust, Azienda Agricola Emanuele Sabbatini e Società Parati Etruria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA