SORIANO NEL CIMINO - Un'importante obiettivo è stato raggiunto per la comunità della frazione di Sant’Eutizio: l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Camilli, con l'impegno degli assessori Luciano Perugini e Francesco Burratti, entrambi delegati alla frazione, è lieta di annunciare il completamento dei lavori di riqualificazione della struttura polivalente.

Quello che un tempo era un edificio fatiscente e inutilizzato, è stato completamente ripensato e trasformato in un nuovo centro di aggregazione per tutta la comunità. La demolizione della vecchia struttura in cemento ha lasciato spazio ad un edificio moderno e funzionale, dotato di una spaziosa sala polivalente, servizi igienici e un ampio parcheggio.

«Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato», commenta il sindaco Roberto Camilli. «La nuova struttura polivalente rappresenta un investimento importante per la frazione di Sant’Eutizio, che si arricchisce di uno spazio versatile e accogliente, in grado di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini. Siamo certi che diventerà un punto di riferimento per la comunità, un luogo dove organizzare eventi, incontri e attività per tutte le età».

L'assessore Luciano Perugini e il consigliere Francesco Burratti sottolineano il ruolo fondamentale dell'Ufficio Tecnico comunale: «Grazie alla professionalità e alla determinazione dei nostri tecnici, siamo riusciti a portare a termine questo importante progetto nei tempi previsti. Siamo convinti che questo nuovo centro polivalente contribuirà a migliorare la qualità della vita dei residenti di Sant’Eutizio e a rafforzare il senso di comunità».

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all'inaugurazione ufficiale della struttura polivalente, che si terrà il giorno 21 dicembre alle 16,30. «Sarà l'occasione per scoprire da vicino questo nuovo spazio e per festeggiare insieme questo importante traguardo», concludono dall’amministrazione.

