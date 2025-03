TOLFA - Si è tenuto domenica scorsa a Tolfa il congresso di Forza Italia e gli azzurri hanno puntato sull'assessore Alessandro Tagliani come segretario di Tolfa . Già più di una volta il presidente Tajani aveva annunciato che si sarebbe aperta una nuova stagione congressuale per nominare nei comuni italiani i rappresentanti del partito azzurro nato con Silvio Berlusconi. A presiedere la seduta è stato il padrone di casa già sindaco e ora deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio. Il giovane assessore Collinare a soli 23 anni dopo aver già primeggiato nel 2021 nelle elezioni amministrative di Tolfa, nel giro di pochi anni si è ritrovato ai vertici del suo partito. Soddisfazione nelle parole del Forzista Alessandro Battilocchio. “Un giorno importante per la comunità azzurra di Tolfa: radici profonde per un progetto che guarda al futuro, con le maniche rimboccate e con un rinnovato entusiasmo. Sono sicuro che Alessandro e la sua salda squadra saranno all'altezza delle prossime sfide, facendo del loro meglio in ogni occasione". Emozione nelle parole del neo segretario Tagliani:

“ Forza Italia è il primo partito qui a Tolfa, non posso che essere onorato dell’incarico ricevuto. Si apre una nuova pagina politica per il nostro paese, sono pronto a guidare insieme al Direttivo la squadra di Forza Italia, pronto a rappresentare le istanze dei cittadini anche in consiglio comunale.”

Durante la stessa giornata sono stati nominati infatti anche i membri della squadra e il vice segretario. A ricoprire il ruolo è infatti il Consigliere comunale Gianpaolo Mura. Nel direttivo pronti ad affiancare Tagliani in questo compito anche Mauro Folli, Pamela Pierotti, Tonino Pacchiarotti, Paola Aloisi, Gaia Laudi e Alessia Boggi. Aggiunge Tagliani: “Una squadra compatta pronta a portare in alto il nome di Forza Italia. Grazie a tutti per la fiducia ricevuta.” Tra i presenti in sala anche i sindaci di Tolfa e Allumiere, Stefania Bentivoglio e Luigi Landi da sempre a fianco di Alessandro Battilocchio nell’azione politica.

