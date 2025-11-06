ALLUMIERE – “Ancora tagli alle Case della Comunità da parte della giunta Rocca, che dalle originarie 135 previste sono state progressivamente ridotte in tutto il Lazio, con diverse delibere regionali, fino ad arrivare alle attuali 122, con la perdita di 13 Case della Comunità complessive, pari al 10% del totale originario, con l’ultimo taglio di due strutture nella Asl Roma 4, rispettivamente a Canale Monterano e a Tolfa-Allumiere, con la delibera regionale approvata oggi”.

Questo, in sintesi, il contenuto di un’interrogazione presentata dalla consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia.

“Uno schiaffo alle preziose risorse pubbliche per il potenziamento della sanità pubblica sul territorio, visto che l’annullamento deciso dalla giunta Rocca avviene in un momento in cui i cantieri delle due Case della Comunità di Canale Monterano e Allumiere sono ad oggi in corso di completamento e visto che per i lavori sono già stati spesi buona parte dei fondi Pnrr stanziati. – spiega Eleonora Mattia - La mancata apertura delle Case della Comunità di Canale Monterano e Allumiere significherebbe privare centinaia di cittadini di servizi sanitari di prossimità essenziali, andando contro lo spirito stesso del Pnrr, nato per rafforzare la sanità pubblica e renderla più vicina alle persone”.

“Il presidente della Regione, Rocca, con delega alla Tutela della salute,- conclude Eleonora Mattia – spieghi quali iniziative intenda assumere al fine di garantire il completamento dei progetti e l’apertura delle Case della Comunità di Canale Monterano e Tolfa/Allumiere, cancellate dal Pnrr della Regione Lazio”.

