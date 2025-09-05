CERVETERI – Ancora sport e solidarietà con il sup sulla costa di Campo di Mare. Si chiama “Sup for the cure” ed è l’iniziativa ideata sul lungomare di via Navigatori etruschi per pagaiare contro i tumori al seno. Un evento di prevenzione e sensibilizzazione che si svolgerà domani alle 11. La manifestazione, organizzata da Sup Fitness Italia Asd e Asd Marina di Cerveteri watersports, consiste in una pagaiata a favore di Komen Italia. L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto ai progetti dell’associazione, impegnata nella lotta ai tumori del seno. La quota di iscrizione parte da 15 euro. Per partecipare e dare il proprio contributo, è possibile contattare il numero 3470306325. Una giornata per unire la passione per il mare con un gesto di grande importanza per la ricerca scientifica attraverso una disciplina sportiva che ha preso piede tantissimo durante la stagione estiva con corsi organizzati per adulti e bambini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA