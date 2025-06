LADISPOLI - Una serie di eventi che hanno l’obiettivo di valorizzare il territorio e i suoi prodotti. A partire dal pescato locale. C’è questo alla base di "Blue Experience Ladispoli", il progetto finanziato con fondi regionali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell'Etruria Meridionale. Al suo interno c’è poi “Blue&Fish” (organizzata da MAR - Associazione per le Attività Marine e di Ricerca ETS) che animerà il lungomare di Marina di Palo in questo fine settimana. Si parte il 27 giugno con una serie di workshop dedicati agli esperti del settore per poi proseguire con una serie di iniziative dedicate a tutta la cittadinanza (grandi e anche piccini). Non meno importante l’appuntamento di domenica alle 10 con “I Santi del Mare”: incontro ravvicinato con la statua sommersa di San Giuseppe antistante la Palude di Torre Flavia, in collaborazione con la protezione civile Dolphin di Ladispoli. «Abbiamo cercato di far dialogare il territorio» puntando soprattutto a un «turismo più lento, che abbia voglia di approfondire le ricchezze che esso possiede», ha spiegato il delegato alla Pianificazione della costa, Pierpaolo Perretta.



©RIPRODUZIONE RISERVATA