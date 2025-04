S. MARINELLA – Nel corso dell’audizione in Regione Lazio della Commissione Trasparenza, il presidente Valeriani ha reso noto che sul castello di Santa Severa non è arrivata nessuna risposta dalla Giunta Regionale. «In commissione trasparenza, non siamo riusciti ad avere risposte in merito al declino del castello di Santa Severa che, ormai da due anni, registra un calo di visitatori e un conseguente calo degli introiti – commenta Massimiliano Valeriani del Pd, presidente della commissione - Questo fiore all’occhiello della provincia di Roma e del Lazio, è sempre più abbandonato a se stesso, in termini sia strutturali sia culturali. I crolli che sono stati registrati in alcune strutture del castello e la mancanza di una programmazione culturale attrattiva e prolungata, hanno avuto come conseguenza un calo di visite e introiti che ormai si conferma essere un trend negativo che ha portato all’emissione di oltre seimila biglietti in meno nell’arco di due anni, passando dai 28mila del 2022 ai 22mila del 2024. Di fronte a questi dati impietosi, la giunta si è limitata a elencare gli eventi culturali ospitati nel castello da quando sono andati al governo della Regione, sorvolando sulla qualità degli eventi e sulla loro capacità di attrarre visitatori, indicando la generica volontà di far vivere questo spazio culturale ma astenendosi dal dire come e quando. Quando il castello di Santa Severa è stato restituito alla collettività nel 2017, dopo decenni di incuria e abbandono, pensavamo che si potesse finalmente aprire un nuovo capitolo per questa struttura che ci invidiano in tutto il mondo. Invece dobbiamo constatare che c’è stata un’inversione di marcia, per incuria e disinteresse o perché simbolo del successo un’amministrazione di sinistra. Invece di lanciare un piano culturale e di promozione del complesso museale ospitato dal castello, l’unica preoccupazione della destra sembra essere quella di spostare ciò che già esiste».

