TOLFA - Si é tenuto mercoledì a Tolfa il primo dei due Workshop: "Borghi Connessi", promosso da WindTre, un’importante e utile esperienza di educazione digitale molto formativa e in continuità orizzontale con il Comune di Tolfa. L'iniziativa mira a favorire la digitalizzazione dei piccoli Borghi italiani attraverso un'adeguata educazione digitale di giovani e adulti per sensibilizzare gli Over 60 sull'importanza della sicurezza in Rete (fake news, privacy, cyberbullismo, pericoli della Rete e come difendersi), da qui il coinvolgimento del Centro anziani. Gli alunni della classe IV B Scuola Primaria di Tolfa (dell’IC Tolfa e Allumiere presieduto da Brigida Di Marcello), guidati dalle insegnanti Tomasa Pala e Michela Pala, affiancano gli adulti/anziani dei borghi in qualità di "Mentori Digitali". Durante i workshop tenuti dagli educatori di “Scuola.net”, potranno infatti trasferire agli adulti/anziani presenti, secondo logiche di reverse mentoring e scambio intergenerazionale, l'entusiasmo per le moderne tecnologie e aiutarli a utilizzare i loro smartphone nel modo più sicuro e responsabile. “E’un onore per noi confrontarci con esperti del settore Sicurezza in Rete - spiega la docente Tomasa Pala - abbiamo tanti argomenti da trattare che da anni si occupa di formazione digitale docenti e alunni, nonché di innovazione didattica nelle scuole; siamo convinti che questo sia un modo per condividere ed intervenire in modo sinergico sul territorio e le famiglie per prevenire casi di Cyberbullismo dilaganti e rendere sempre piú consapevoli e creativi digitali i nostri alunni che chiedono a gran voce di formarsi in una scuola al passo con i tempi”.

Come spiega poi la docente Pala: “Solo l'esperienza é maestra di vita e solo con la formazione e la sperimentazione di buone prassi é possibile formare cittadini di un mondo in continua evoluzione”. Le docenti Tomasa e Michela Pala poi concludono evidenziando che: “ Bisogna cogliere opportunità come questa in cui vengono trattati temi cruciali come l'accesso ai social, la gestione dei dati sensibili, i rischi di cyberbullismo e le opportunità di apprendimento online, argomenti fondamentali che caratterizzano l'esperienza digitale degli studenti, ma anche degli over ’60 per imparare l'utilizzo corretto del telefono cellulare, della Rete e delle tecnologie digitali in totale sicurezza”.

Al workshopha parteipato anche la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio, la quale è rimasta molto colpita dal progetto, dalla bravura e dal coinvolgimento dei bambini. La sindaca ha espresso parole di ringraziamnento alle docenti Tomasa e Michela Pala e WindTre. Soddisfazione è stata espressa poi da Antonio Stefanini presente all’incontro. : “Il progetto ideato e proposto da WINDTRE nato per sensibilizzare le famiglie, le scuole, i ragazzi e gli anziani all’uso corretto e responsabile di Internet - spiega Stefanini - un ringraziamento alle insegnanti Tomasa Pala e Michela Pala sempre pronte a cogliere opportunità come questa proposta in cui vengono trattati temi cruciali online”.

