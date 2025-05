ALLUMIERE - Ancora un prestigioso premio per l’eccezionale chef Daniele Orieti del ristorante “Le cantine del cardinale”. Al giovane ma competente e pluripremiato chef è stato assegnato L’Arcimboldo d’Oro Artista del Gusto. L’Arcimboldo, Festival degli Artisti del Gusto, è un evento ideato e organizzato dalla giornalista Angela Merolla e si è svolto lo scorso 28 aprile presso l’Elisabetta Luxury Events di Lettere: chef, ristoratori, pizzaioli, panificatori, pasticcieri, viticoltori e produttori hanno avuto l’opportunità di ritrovarsi per una serata all’insegna del gusto e della cultura del buon cibo, del bere bene e dell’ospitalità. Quello dell’Arcimboldo è un progetto finalizzato a dar voce ai protagonisti dell’eccellenza enogastronomica nazionale e internazionale, ovvero ai “custodi e ambasciatori di arti antiche, capaci di saper narrare la storia, di comunicare la cultura del proprio territorio, guardando al futuro e restando al passo con i tempi e le tendenze, con unicità e capacità emozionale”. Daniele Orieti quindi ha tenuto alti i colori di allumiere e del nostro territorio confermandosi non solo uno chef dalle eccellenti qualità ma ance un “ambasciatore del gusto”. “Ho ricevutoil premio Arcimboldo d’Oro e mi hanno assegnato 2 pennelli d’oro su 3. Ho partecipato con alcune aziende con le quali collaboro, tra cui MJ selection che importa Champagne e vini francesi, l’azienda toscana Cantine Nae, l’azienda abruzzese Vigna Madre e l’azienda Lo specialista di Verona. Sono davvero felice e onorato di questo riconoscimento che premia il duro lavoro, la mia passione e il mio amore per la cucina e il gusto”.