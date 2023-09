SANTA MARINELLA - Forte sostegno e partecipazione alla manifestazione contro la violenza sulle donne che si è tenuta ieri l’altro presso la Passeggiata al Mare.

Tema del giorno i motivi che portano a dire che sono sempre di più gli omicidi, le violenze fisiche, domestiche e psicologiche che determinano il fenomeno storico e complesso della violenza sulle donne.

“Oggi - ha sostenuto il sindaco Pietro Tidei - abbiamo assistito all'importante manifestazione organizzata da Maura Chegia in collaborazione con il Comune, la Consulta delle Donne di Santa Marinella e di Civitavecchia e alcune associazioni del territorio, con le quali è stato possibile ribadire la solidarietà al mondo femminile richiamando all'attenzione l'eliminazione della violenza sulle donne.

Fin troppo spesso in una famiglia la donna è considerata un oggetto da reprimere, viene emarginata, umiliata e su di lei è esercitata una violenza psichica, anche in presenza di minori. Continuo a sostenere che la donna deve essere rispettata, così come deve essere rispettata la sua indipendenza.

Oggi la nostra città ha detto no alla violenza sulle donne e sono orgoglioso che possa acquisire sempre più questa amara consapevolezza che non vogliamo possa essere limitata ad una sola manifestazione, bensì che sia sensibilizzata anche in futuro con il coinvolgimento delle istituzioni, delle scuole e soprattutto delle famiglie, in un percorso comune che punti alla difesa dei diritti e alla libertà della donna.

Abbiamo bisogno di esercitare una forte pressione nelle sedi istituzionali opportune e fare in modo che questa sequenza di terribili omicidi cessi nettamente.

Per far ciò l'amministrazione comunale intende operare costantemente sulla formazione, sull’educazione e sulla prevenzione instaurando una rete tra istituzioni e cittadini, divulgando ai nostri ragazzi, anche in tenera età, una nuova consapevolezza sui rapporti di genere con percorsi e progressi didattici e un'educazione alla cultura che valorizza la donna e la sua libertà”.

