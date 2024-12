SANTA MARINELLA - Ieri sera, nella stupenda cornice del castello di Santa Severa, si è svolta con grande successo la prima conferenza del ricco programma culturale estivo del Polo Museale Civico di Santa Marinella, in collaborazione con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite e Coopculture. Un centinaio di persone hanno assistito con grande attenzione all'interessante racconto che il prof. Paolo Carafa, ordinario di Archeologia della Sapienza di Roma, ha proposto in relazione agli studi in corso sul famoso santuario di Diana Nemorense presso il Lago di Nemi. Numerose domande da parte del pubblico hanno piacevolmente protratto fino a tardi la bella serata culturale sotto le stelle. “Grazie all'assessore alla cultura Gino Vinaccia e alla delegata al castello Paola Fratarcangeli – dice l’archeologo Flavio Enei, direttore del Museo del Mare e della Navigazione Antica - che hanno portato i saluti del sindaco Pietro Tidei e dell'amministrazione comunale, grazie ai volontari del GATC e al personale del Museo che hanno predisposto il necessario per la migliore riuscita dell’evento”.