TOLFA - Tolfa piange la prematura scomparsa di Vittorio Ferlicca, uno degli uomini più buoni e attivi di Tolfa: tutto il paese si stringe alla moglie Patrizia, alla figlia Eleonora e a tutta la famiglia. A soli 64 anni Vittirio a causa di un arresto cardiaco è deceduto mercoledì pomeriggio nella sua casa. Oggi alle 15,30, presso la chiesa della Sughera, Don Giovanni Demeterca celebrerà le esequie.

Vittorio nel 2011 aveva perso il figlio Gabriele, la cui vita è stata spezzata in un incidente stradale avvenuto sulla Bracccianese Claudia: un dolore immenso per lui e per la sua famiglia, ma Vittorio ha risposto al dolore lancinante facendo di tutto per tutti. Vittorio ha lasciato nel dolore la moglie, la figlia Eleonora e i due nipoti che adorava. La notizia della prematura scomparsa di Vittorio Ferlicca ha addolorato tutti in paese perché lui era un uomo davvero speciale e unico, sempre sorridente, gentile, generoso, garbato, pronto ad aiutare chiunque. Vittorio era un ex Maresciallo dell'esercito addetto al Nucleo Riparazioni della XXXII^ Compagnia Controcarri "Granatieri di Sardegna" presso la Caserma "D'Avanzo" di Borgata Aurelia a Civitavecchia. È stato un uomo che si è sempre messo al servizio per il paese: era delegato alla Viabilità Rurale del Comune di Tolfa; da anni era un volontario della Prociv come responsabile del servizio antincendi; era attivo nel circolo Sport Caccia dei Monti della Tolfa; è stato uno dei componenti dell'Università Agraria di Tolfa; era tra gli organizzatori della processione della Madonna della Sughera ed era attivo nel Rione giallorosso. Vittorio era sempre all'opera ed era sempre pronto a correre in aiuto di chiunque ne avesse bisogno. È stato uno degli angeli che durante la pandemia ha fatto di tutto per il paese e per la gente. Era sempre pronto a dare una mano in tutte le iniziative del paese e ad aiutare le varie associazioni. Tolfa ha perso veramente un uomo speciale e indimenticabile e lascia un grande vuoto incolmabile. Ora Vittorio è tra le braccia di suo figlio Gabriele.

"L'amministrazione comunale e la comunità di Tolfa tutta partecipa al dolore della famiglia Ferlicca - Vecchioni per la scomparsa del caro Vittorio - spiegano la sindaca Stefania Bentivoglio e gli altri membri dell'amministrazione comunale - Vittorio era una persona generosa e costantemente dedita al volontariato per la comunità di Tolfa. Ricordiamo il suo grande impegno per il Comune, per la Protezione Civile, l'Università Agraria e per la Caccia".

La vicesindaca Laura Pennesi scrive: "Un cordoglio sincero alla famiglia Ferlicca -Vecchioni per la perdita di Vittorio. La sua generosità, la sua gentilezza il suo sorriso contagioso saranno sempre ricordate dalla comunità di Tolfa. Ci mancherà tantissimo". Il consigliere Tiziano Tedesco sottolinea: "Caro Vittorio eri sempre sorridente. Ricorderò sempre i giri che mi hai fatto fate per farmi conoscere il territorio. Eri un uomo gentile e disponibile verso tutta la nostra comunità. Un abbraccio e condoglianze alla famiglia".

L'assessore Alessandro Tagliani scrive invece: "La sua morte ha lasciato un vuoto in tutti quelli che lo conoscevano. Buono, generoso, altruista, sempre pronto a spendersi per una giusta causa. Riposa in pace Vittorio, ci mancherai". Cordoglio dall'Università Agraria di Tolfa: "Ci uniamo al profondo dolore delle famiglie Ferlicca e Vecchioni per l'improvvisa scomparsa del caro amato Ferlicca Vittorio. Giungano le nostre più sentite condoglianze".

L'amico Davide Vannicola scrive: "Tutto potevo pensare tranne la tua morte amico mio. Ci siamo visti ieri e ci eravamo scambiati delle opinioni, ti avevo visto stanco ed arrabbiato con questo mondo che come me non riuscivi più a comprendere. Te ne sei andato così velocemente che ci hai lasciati tutti a bocca aperta e hai rattristato il nostro cuore. Forse l’unica cosa che mi consola è sapere che ora stai con tuo figlio che ti mancava tanto. Mi mancherà il tuo dolce modo di essere com’eri. Riposa in pace amico mio". La veterinaria, dottoressa Angela Mellini lo saluta scrivendo: "Non una parola fuori luogo o scomposta. Aveva un sorriso gentile ed un pensiero sempre rivolto verso gli altri. Non ci sono parole per salutarti Vittorio, l'unica consolazione che stai abbracciando tuo figlio Gabriele. Io avrò di te solo che bei ricordi, di quelli che ti scaldano il cuore e salgono fino agli occhi rendendoli lucididi orgoglio per aver conosciuto una persona straordinaria come te. Riposa in pace Vittorio. Condoglianze a Patrizia Vecchioni e sua figlia Eleonora, che il cielo ha messo di nuovo a dura prova".

