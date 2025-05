ALLUMIERE - Il consigliere di Fratelli d'Italia, Alessio Sgriscia (segretario della sezione Fdi di Allumiere che nelle ultime elezioni comunali ha ottenuto un bagno di voti attestandosi il più votato) passa all'opposizione perchè "Non gli è stato realmente permesso di lavorare per il bene del paese. Fratelli d’Italia, pur essendo stato il primo partito alle elezioni politiche 2022, alle regionali 2023 e alle europee 2024, e pur avendo espresso il candidato più votato, è stato escluso dalla maggioranza in modo arbitrario, con una dichiarazione pubblica in consiglio comunale che ne ha ufficializzato la cacciata. Non ci sono più le condizioni per proseguire".

I membri del direttivo di FdI di Allumiere e gli altri iscritti al gruppo commentano amaramente: "Nell’ultima tornata elettorale Fratelli d’Italia ha sostenuto con convinzione la lista "Fronte Civico", contribuendo in modo determinante alla sua affermazione nel Comune di Allumiere. Il nostro consigliere, Alessio Sgriscia, è risultato il primo degli eletti, a conferma della fiducia che i cittadini hanno riposto in noi e del forte contributo della nostra base elettorale. Nonostante questo mandato popolare, il 30 gennaio 2024, il sindaco Luigi Landi ha deciso di revocare tutte le deleghe assessorili al nostro consigliere. Una scelta puramente politica, che ha poco a che vedere con il merito e molto con la vera natura della maggioranza: ancorché il sindaco sia vicino al centrodestra, la giunta è di fatto composta da esponenti riconducibili al centrosinistra e alla sinistra. In questo contesto, al nostro consigliere non è mai stato realmente permesso di lavorare per il bene del paese. Ostacolato in più occasioni, è stato infine rimosso con un pretesto, proprio perché non allineato alle logiche politiche della giunta". Da Fratelli d'Italia di Allumiere poi ci tengono a precisare: "Nel corso dei mesi ci siamo più volte confrontati con il sindaco, chiedendo non solo un nostro ruolo coerente in giunta, ma soprattutto il rispetto del mandato elettorale e del programma elettorale sul quale i cittadini ci hanno espresso la loro fiducia. Tuttavia, non abbiamo mai ricevuto risposte esaustive, concrete o politiche, che tenessero conto del voto popolare e del nostro impegno istituzionale. E questo nonostante i nostri sforzi fossero sempre orientati al bene della comunità. Fratelli d’Italia, pur essendo stato il primo partito alle elezioni politiche 2022, alle regionali 2023 e alle europee 2024, e pur avendo espresso il candidato più votato, è stato escluso dalla maggioranza in modo arbitrario, con una dichiarazione pubblica in consiglio comunale che ne ha ufficializzato la cacciata. Fino ad oggi ci siamo mantenuti corretti e responsabili, cercando un confronto utile a ristabilire il rispetto del mandato ricevuto. Ma è evidente che non ci sono più le condizioni per proseguire". Con lo stesso "spirito di coerenza e lealtà che ci contraddistingue" FdI annuncia così ufficialmente il passaggio all’opposizione: "Dove - concludono gli esponenti di FdI - potremo finalmente svolgere il nostro ruolo con piena libertà e determinazione, a tutela dei cittadini allumieraschi, del mandato popolare ricevuto, del programma presentato agli elettori, e dei valori della buona amministrazione".