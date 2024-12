FIUMICINO - La città commemora le vittime della strage di Linate: presso la Chiesa di S. Maria degli Angeli, si è tenuta la celebrazione della Santa Messa in ricordo delle vittime della strage di Linate del 2001. La commemorazione si è svolta alla presenza del sindaco Mario Baccini, del presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, nonché di numerose autorità civili e militari. Presenti i rappresentanti di ADR e dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), tra cui Alessandra Bruni, presidente del Consiglio di Amministrazione di ENAV, Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma e Costantino Fiorillo, direttore generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo. Sono intervenute la dott.ssa Patrizia Terlizzi, Direttrice ENAC di FCO e CIA e Adele Scarani, moglie di una delle vittime del disastro di Linate, nonché Presidente del “Comitato 8 ottobre per non dimenticare”. La commemorazione è stata collegata alla “Giornata Mondiale per il Lavoro Dignitoso”, ricorrenza promossa dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e celebrata il 7 ottobre, per sensibilizzare l’opinione pubblica ed i governi sull’importanza della sicurezza sul lavoro, un aspetto purtroppo tragicamente ignorato nell’incidente di Linate del 2001. In questa ottica, la commemorazione non è stata soltanto un atto di ricordo delle vittime, ma anche un richiamo ad un impegno comune per prevenire simili tragedie in futuro

«Ricordare significa tenere vivo un pezzo della nostra storia, un punto di riferimento che ci aiuta a crescere come comunità. E’ per questo che ogni anno celebriamo la memoria della strage di Linate con crescente impegno – ha dichiarato il Sindaco -. Un lavoro dignitoso significa, prima di tutto, sicurezza, requisito fondamentale per onorare la fatica e la dedizione dei lavoratori. – ha aggiunto il Primo Cittadino in riferimento alla ricorrenza del 7 ottobre promossa dall’ OIL –. L’Amministrazione Comunale ha approvato in Consiglio un nuovo piano di protezione civile e collaboriamo costantemente con le Forze dell’Ordine su diversi fronti per garantire la massima sicurezza. Inoltre, abbiamo avviato».