CERVETERI - Cantieri aperti a Campo di Mare. Sono ufficialmente iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale in via delle Azalee e via dei Convolvoli. Gli interventi rientrano all’interno di un appalto pubblico dal valore complessivo di quasi un milione di euro, volto alla riqualificazione di numerose arterie del territorio comunale. Campo di Mare rappresenta la prima tappa di un percorso più ampio che nei prossimi giorni si sposterà a Cerenova, dove verranno interessate via Satrico, via Fiesole e via Tuscolo, per poi proseguire nel centro urbano di Cerveteri, dove i lavori coinvolgeranno snodi strategici come via della Lega, via Rio dei Combattenti, via Umberto Badini, via Ezio Brandolini e largo Almuneacar, fino ad arrivare alla frazione del Sasso, dove l’intervento riguarderà via Patrizi Montoro. Un piano articolato e capillare, che punta a migliorare la sicurezza stradale, a garantire una maggiore qualità della viabilità e a restituire decoro a strade che da anni necessitavano di un intervento strutturale.L’assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti ha sottolineato: «I cantieri aperti sono importanti: andremo ad agire su tratti viari ammalorati in modo evidente. Parliamo di strade che, oltre ad essere compromesse sotto il profilo della sicurezza, svolgono anche una funzione cruciale nel tessuto viario cittadino, sia in termini di collegamento tra aree residenziali che di accesso a servizi fondamentali. Basti pensare, ad esempio, alle strade di Cerveteri capoluogo, che sono percorse da centinaia di veicoli e che si trovano in prossimità di plessi scolastici, rendendo ancora più urgente e necessario l’intervento». L’assessore ringrazia l’Ufficio Opere Pubbliche, il dirigente architetto Bettoni, il responsabile del Servizio Nunnari, il geometra Federico Feriozzi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA