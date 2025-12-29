CERVETERI - Voragini nascoste dall’acqua lasciata dalle piogge, asfalto sgretolato che rende le strade scivolose, crateri che attendono di essere sistemati da settimane. E ora con le piogge dei giorni scorsi la situazione è peggiorata ovunque. Da Cerveteri centro alle periferie (da Cerenova passando per Valcanneto) la situazione è dappertutto identica. Strade dissestate, automobilisti impegnati in slalom e in diversi casi costretti a ricorrere a gommisti e meccanici per riparare i danni causati dall’asfalto ormai andato.

A denunciare la situazione sono proprio i residenti: «Via Agylla - scrivono da Cerenova - con queste buche e materiale che si sgretola sta diventando via Argilla».

«Più di una settimana una strada, via Piave, no trafficata, di più, non siamo riusciti a sistemarla, ....» fanno da eco da Cerveteri capoluogo.

Cittadini che si chiedono quanto tempo ancora dovranno subire questi perenni disagi, a fronte delle tasse che pagano puntualmente, e anche salate.

A prendere le loro “difese” puntando i riflettori su via Settevene Palo è il consigliere d’opposizione, Gianluca Paolacci: «L'arteria principale, la Settevene Palo, dorsale cittadina, è disseminata di buche. A causa delle fortissime piogge le strade, dalla città alle frazioni, si sono trasformate in campi di battaglia. Per questo motivo, su segnalazione dei cittadini, chiedo all'amministrazione di far intervenire la ditta per la manutenzione, affinché, considerando il traffico natalizio - scrive Paolacci - gli automobilisti possano guidare con tranquillità, evitando di portare la macchina dal gommista o meccanico».

