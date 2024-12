CAPRANICA - Talete spa comunica che il 6 febbraio prossimo verrà effettuata una importante manutenzione presso “Impianto Serbatoio Gospeto”- comune di Capranica.

Vista l’entità dell’intervento - avvisa Talete - si renderà necessario interrompere il flusso idrico dalle 22 dello stesso giorno fino a termine lavori (salvo imprevisti presumibilmente 5 del 07.02.2024).

Le zone interessate dall’interruzione del flusso idrico sono le seguenti: via Giovanni Paolo I, via Padre Mariano da Torino, via Antonio Gramsci, via Luigi Enaudi; via Ugo La Malfa, via G. Ungaretti, via della Poesia, via Francesco Tufi, via A. Manzoni; via G. Leopardi, via delle Canicole, via Ugo Foscolo, via G. Pascoli, zone limitrofe.

Talete avvisa la cittadinanza di Capranica che durante tutta la durata dell’intervento e anche al momento del ripristino del flusso idrico, «potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità in rete e casi di abbassamento di pressione», conclude la società Talete.

