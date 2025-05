SANTA MARINELLA - In diretta dalla sua pagina Facebook, Stefano Marino ha voluto restituire ai cittadini una fotografia vera di Santa Marinella, come risposta concreta a quello che definisce il “Libro dei Sogni” di Tidiei.

«Il mio obiettivo non è quello di polemizzare – dice Marino – ma di raccontare la realtà che vivono ogni giorno i cittadini: cantieri infiniti, scuole chiuse, marciapiedi impraticabili, parchi abbandonati. Mentre il Sindaco racconta una città ideale fatta di promesse e rendering, Santa Marinella resta ferma nei suoi problemi quotidiani.”

Durante la diretta, Marino ha elencato una lunga serie di criticità: la Terrazza Giuliani, abbattuta senza autorizzazioni e mai ricostruita; i ritardi nei lavori alle scuole Carducci e Centro, che costringono molte famiglie a spostare i figli altrove; il parcheggio dell’ex-fungo, ancora incompleto ma già trasformato in parcheggio a pagamento; manutenzioni assenti, con fermate dei bus piene di erbacce, strade dissestate, semafori fuori uso;i 100.000€ di finanziamento regionali persi perchè non si è stati capaci di rispettare le scadenze».

Uno spazio centrale della diretta è stato dedicato al tema della balneabilità, con la richiesta, finora ignorata, che il Comune candidi ufficialmente Santa Marinella alla Bandiera Blu.

“Se davvero il mare è eccellente, come sostiene il Sindaco, allora dimostriamolo con trasparenza e verifiche indipendenti, non con slogan”, dice Marino che accende i riflettori sul costo del “Libro dei Sogni”: “Questo libretto patinato, pagato con soldi pubblici, è già costato 5.000 euro solo per la stampa, e ancora dobbiamo conoscere il costo della distribuzione casa per casa. Se a questo aggiungiamo i 20.000 euro per la statua del Bacio, ci rendiamo conto di quale sia il vero rispetto di questa giunta per le priorità della città”

“Quei soldi – conclude Marino – li avremmo usati per sfalciare un’area verde, sistemare un semaforo o chiudere qualche buca. Invece vengono usati per iniziative che hanno solo il sapore della propaganda. Noi crediamo in una città curata, ogni giorno. E oggi lo abbiamo dimostrato, con i fatti e non con le copertine.”

©RIPRODUZIONE RISERVATA