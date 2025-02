LADISPOLI - Saranno conclusi entro ottobre i lavori per la realizzazione della Stazione di posta, il progetto finanziato con fondi del Pnrr, destinato alle persone più bisognose del territorio. Come già spiegato nei giorni scorsi, anche sulle pagine del nostro quotidiano (LEGGI QUI), dalla scorsa settimana hanno preso il via i lavori di ristrutturazione del piano terra della palazzina ex Telecom in via Ancona e che, a breve, gli interventi coinvolgeranno anche una struttura in via Aldo Moro. «L'intento - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Pierini - è realizzare dei centri multifunzionali che offrono accoglienza immediata e supporto all'inclusione sociale, destinati alla cittadinanza e finalizzati a dare assistenza a persone senza fissa dimora e a famiglie o singoli in situazioni di grave emarginazione e vulnerabilità».

«Saranno un punto di supporto fondamentale – ha affermato l’assessore alle Politiche sociali, Gabriele Fargnoli - dove le famiglie e le persone in difficoltà potranno trovare l'assistenza necessaria, sia pratica che burocratica. Sarà possibile parlare con assistenti sociali, ricevere una visita medica o ottenere aiuto per risolvere pratiche amministrative».

Si attende invece la firma del contratto, che darà poi il via all’inizio dei cantieri, per il secondo progetto del Pnrr: l’housing firt in via La Spezia che prevede la realizzazione di appartamenti da destinare, in via temporanea, a famiglie o persone che hanno perso la loro abitazione.

