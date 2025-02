LADISPOLI - Sono partiti già la scorsa settimana i lavori al piano terra della palazzina ex Telecom e di un'altra struttura individuata dall'amministrazione comunale in area artigianale per la realizzazione della stazione di posta che sarà realizzata, insieme al progetto di Housing first, grazie ai fondi del Pnrr. In questi locali saranno realizzati servizi, compresi quelli anagrafici, con possibilità di interagire con Caritas, Croce Rossa e volontariato. Tutti accessibili alle persone in grave difficoltà economica, inclusi i senza fissa dimora presenti sul territorio. Sempre in queste due strutture sarà realizzata una forma di prima accoglienza abitativa per i casi più complicati.

Il progetto finanziato dal Pnrr, però, prevede anche un secondo step: l'housing First. In questo caso si tratta di veri e propri alloggi da destinare a famiglie o singoli individui senza più una casa. Si tratta ovviamente di alloggi temporanei. In questo caso gli alloggi saranno realizzati nei locali individuati dall'amministrazione comunale a via La Spezia. Anche qui i lavori, come spiegato dall'assessore ai Lavori pubblici, Marco Pierini, si attende la firma del contratto e l’avvio dei lavori. Saranno invece messi al bando entro la prossima settimana i lavori di ristrutturazione del piano terra della struttura presente in zona artigianale. Anche qui i locali saranno utilizzati come "stazione di posta"

