ACILIA - L'assessore alla Mobilità e ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, assieme ai rappresentanti di Astral, Cotral, Roma Capitale, Municipio X, Regione Lazio e a tanti cittadini, ha effettuato un sopralluogo presso la nuova stazione di Acilia sud - Dragona, della tratta Roma-Lido, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Una infrastruttura attesa soprattutto dai residenti del quartiere residenziale, che così potrebbe essere collegato in maniera più efficace. Un sopralluogo che cade in uno dei momenti di massimo bollore a proposito della stazione Acilia Sud- Dragona, o meglio: del cantiere. La stazione, infatti, c'è ma è ancora in fase di "assesto": eppure, inizialmente questa sarebbe dovuta essere fruibile già a partire da fine anno. Le cose, com'è evidente, non sono andate così e inizia a crescere il malcontento degli utenti che, da ormai una decade, aspettano l'aggiunta di questa fermata intermedia sulla tratta della chiacchieratissima Roma-Lido.

Una struttura nuova di zecca, che consta di un edificio a più piani con uno spazio verde in avanti. Al primo piano le banchine, in entrambe le direzioni. E' pronta anche la finestra d'aggancio sulla quale arriverà il ponte, che renderà la struttura ancor più accessibile e facilmente fruibile. Al piano ancora superiore, gli uffici e il refettorio per il personale di stazione.

Ma quanto ancora si dovrà attendere per poter accedere alla stazione?

In base alla relazione fornita dell'azienda regionale Astral che cura il cantiere, i lavori sono in fase di rifinitura degli impianti e contemporaneamente si sta completando l'iter per Ansfisa, a cui spetta fornire l'autorizzazione finale per l'apertura della stazione. «Si tratta ormai solo di tempi tecnici - rassicura il direttore dei lavori, l'architetto Francesca Sperati, rispondendo alle domande. «La stazione è già funzionale, - aggiunge - i treni potrebbero fermarsi. Aspettiamo le autorizzazioni dall'azienda nazionale: potrebbero volerci fino ai cinque mesi ma speriamo che per fine primavera, inizio estate sia già tutto completo».

«Eravamo già venuti qui qualche mese fa per testimoniare con la nostra presenza la volontà della Regione Lazio di monitorare i lavori di un'opera fortemente attesa dai cittadini, che purtroppo ha subìto negli anni passati molte problematiche. Continueremo a dare impulso affinché si possa proseguire quell'opera di ammodernamento della Roma-Lido che stiamo portando avanti per garantire il diritto alla mobilità ai tanti cittadini che fruiscono di questa linea», ha affermato l’assessore Ghera.

«Positiva la visita al cantiere della stazione di Acilia Sud, effettuata con l’assessore Ghera- commenta Emanuela Droghei consigliera regionale Pd - per verificare l’avanzamento dei lavori di un’infrastruttura fondamentale per la mobilità del territorio.

Vigilerò affinché questi interventi vengano completati nei tempi previsti e affinché la Regione continui a investire sulla difesa della costa e sulla valorizzazione di Ostia, che merita attenzione e tutela come parte integrante della Capitale». Insomma, qualcosa si muove. La fine del lungo tunnel sembra vicina: e speriamo sia la volta buona.

Ma non la pensano proprio così i pendolari: «il cantiere “è terminato”, ma con un ritardo d’un anno e mezzo,- dice il Comitato Pendolari RomaOstia - rispetto alle promesse fatte in sedi ufficiali, e 10 anni rispetto ai tempi previsti dall’appalto iniziale. Quello di Acilia sud e di Tor di Valle è un appalto assegnato ad inizio 2013, che sarebbe costato meno di 7 milioni di euro se fosse stato condotto nei tempi sottoscritti; alla fine è stato lunghissimo e costoso quasi del doppio. Il Comitato sottolinea poi che: «Le giornate di cantiere, sarebbero dovute durare meno di 2 anni. Alla fine le due opere sono durate 12 anni, - proseguono - 6 di lavori 6 sei di carte bollate e pagamenti ritardati di ATAC». La fermata di Acilia sud-Dragona sarà veramente finita quanto sarà aperta al servizio passeggeri - aggiungono ancora dal Comitato - quanto saranno realizzati il ponte pedonale e ciclabile che la collega con Dragona (ora di competenza ASTRAL) e quei parcheggi minimi previsti davanti la sua uscita; quando sarà realizzato un passaggio pedonale di 200 metri ai piedi della ferrovia, lungo il confine col Deposito ATAC di Magliana, per arrivare all’area comunale di 11.000 mq pianeggianti, salvata dalla svendita del patrimonio ATAC grazie all'azione dei Comitati e di parte della politica locale, dove stabilire i nuovi capolinea dei bus dell’entroterra, e costruire un parcheggio di scambio multipiano gomma-treno a disposizione di tutti gli abitanti di Acilia Sud, AXA, Madonnetta Macchia Saponara, Stagni, Casal Palocco e, forse anche dell’Infernetto».