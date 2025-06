S. MARINELLA – La Statua del Bacio, l’opera ormai famosa di Seward Johnson, è stata collocata ieri mattina all’interno del porticciolo turistico.

Al posizionamento dell’enorme opera, era presente il sindaco Pietro Tidei che ha voluto sottolineare che la statua ha tutt’altri significati e valori. «La destra ha invece voluto farne un vero e proprio caso politico – dice Tidei - da argonauta della ragioneria, il signor Fiorelli si preoccupa, senza riuscirci, di capire chi tirerà fuori i cinquemila euro di Iva sulla Statua del Bacio, una cifra che non si capisce nemmeno come l'abbia calcolata. Ribadiamo che non sarà in alcun modo un peso economico per i cittadini, come lui continua a insinuare. Ma ora lasciamo che tutto questo finisca dove merita, nel dimenticatoio. Occupiamoci piuttosto di George Mendonsa, un marinaio della Marina degli Stati Uniti che era in licenza a New York il 14 agosto del 1945 e dell'infermiera Greta Zimmer Friedman in realtà un’assistente dentale che si trovava a Times Square per vedere cosa stesse succedendo. Noi qui da Santa Marinella, in un'epoca di conflitti e divisioni, vogliamo lanciare un messaggio universale di pace e affetto attraverso il simbolo più potente, il bacio. Il 6 luglio Santa Marinella celebrerà il bacio, l’amore e la pace insieme al marinaio americano, all’infermiera e a tutti gli innamorati. Inviteremo coppie di ogni età che richiameremo nella nostra città a baciarsi sotto la statua, trasformando un semplice gesto in un profondo inno all'amore, alla fratellanza e alla solidarietà umana”.

