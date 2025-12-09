È ripresa l’attività nello stabilimento dell’Acqua Nepi dopo il maxi furto di rame. A darne la notizia è il sindaco Franco Vita.

“Con piacere comunico che l’imbottigliamento dell’acqua di Nepi si è completamente normalizzato. - scrive il sindaco - Si erano sparse voci allarmistiche dopo il furto dei cavi di rame che collegano macchinari per l’imbottigliamento in plastica, costretto al fermo per qualche giorno, quello in vetro non ha avuto danni”.

Il colpo era stato messo a segno nella notte tra domenica e lunedì 1 dicembre. Alcuni malviventi, dopo aver creato un blackout, erano entrati nello stabilimento e avevano rubato circa 1.800 metri di cavi elettrici, fondamentali per il collegamento tra la cabina interna da 20 mila volt e gli impianti di produzione, le linee di imbottigliamento bloccando in questo modo la produzione.

Produzione che è ripresa a pieno regime ieri. “Una notizia - commenta ancora il sindaco Vita - che accogliamo con piacere per una ricchezza del nostro comune della società Acqua di Nepi e che rappresenta un sollievo per le maestranze tutte”.