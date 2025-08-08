TARQUINIA – La seconda serata di Sport’n’Roll, in programma l’8 agosto a Tarquinia Lido, si preannuncia ricca di emozioni. La musica sarà protagonista assoluta con un concerto gratuito sul palco di piazza delle Naiadi, dove si esibiranno alcuni dei giovani cantanti più promettenti della scena italiana.

L’apertura alle 21,30 sarà affidata a Diez, cantautore emergente vincitore del Festival dei Giovani 2021, che nel 2023 ha condiviso il palco con Alfa. Seguirà alle 22 Ascanio, rivelazione del talent show “Amici” (2022), già apprezzato in altre trasmissioni come “X Factor” e su Rai Uno. Alle 22,30 sarà il turno di Angie, giovane artista con oltre 33mila ascoltatori mensili su Spotify. A chiudere la serata, l’attesissimo Luk3, classe 2007, star dell’ultima edizione del talent show “Amici” e autore dei tormentoni virali “Tutta Rosa” e “Parigi in motorino”, che vanta oltre 13 milioni di stream.

La serata non sarà solo musica: in parallelo, a piazza dei Tritoni, si terrà la seconda giornata del Memorial “Matteo Meneghetti”, organizzato dal Basket Pegaso. Allo stabilimento balneare “La Pineta”, continuano le attività proposte dall'Asd Top Five, mentre sarà una mattina di finali allo stabilimento “Tibidabo” per il torneo misto di beach volley 3 contro 3 junior, curato dall’Asd Pallavolo Tarquinia. Seconda giornata per il torneo di bocce allo stabilimento “Bonita”, dalle 17 alle 20. Ju jitsu protagonista nell’anfiteatro del lungomare dei Tirreni, con l’Asd. Il fiore di loto.

Nella spiaggia di fronte a viale dei Tritoni finali del torneo di foot-volley. A piazza delle Vele, i fan di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti potranno sfidarsi a colpi di dritto e rovescio nei campi allestiti dall’Asd Tennis Tarquinia. Infine, a piazza delle Naiadi, la scuola Pierschool darà la possibilità di provare lo skate e il “Marina Velka Golf Club” conterà con quanti colpi i curiosi faranno centro nel gonfiabile allestito per l’occasione. Presso lo stabilimento “Mare club FIPSAS”, dalle 9,30 alle 12,30, offrirà prove gratuite di surfskate, sup e windsurf.

Sponsorizzata da Mixum e Powerade, la rassegna Sport’n’Roll 2025 è organizzata dal Comune di Tarquinia e dalla Pro Loco Tarquinia, con la collaborazione del Sindacato Italiano Balneari Lazio, Evensound, Assocamping e numerose realtà sportive locali. Le attività, dove non specificato, inizieranno dalle 21.

