CERVETERI – Grande festa della Salvo D'acquisto per la chiusura dell'anno scolastico. Ieri mattina gli alunni del plesso hanno raggiunto lo stadio Galli dando vita ad una giornata all'insegna dello sport e del divertimento. In particolare erano presenti i bambini dell'infanzia per il progetto “Noi, gli altri e il territorio”, iniziativa legata alla scoperta degli 8 rioni della città etrusca. Un progetto di educazione civica sul quale hanno lavorato tutti i docenti dell'istituto comprensivo diretto dalla dirigente, Velia Ceccarelli. «Siamo molto contenti – commenta Marisa Franchi, coordinatrice del progetto – lo spirito era quello giusto. Ringraziamo il delegato comunale ai Rioni, Manuele Parroccini e anche il presidente del Città di Cerveteri, Andrea Lupi che ha messo a disposizione l'impianto sportivo». Il 6 giugno torneranno i ragazzi delle elementari e delle medie dando vita ad un’altra sfilata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA