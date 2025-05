TARQUINIA - Si è appena chiusa la 76esima edizione della Mostra Mercato macchine agricole e già si pensa al prossimo anno. A lanciare una proposta sono i veterani della sport che suggeriscono per il prossimo anno di «creare uno spazio dedicato alle associazioni sportive tarquiniesi all'interno della fiera».

«Sarebbe un'ottima opportunità per promuovere lo sport e il territorio», dicono. Per strutturare l'area riservata suggeriscono alcune idee: «Uno spazio espositivo per le Asd: un'area dedicata alle associazioni sportive locali, dove ognuna può presentare i propri programmi agonistici, le attività e le collaborazioni; stand informativi: ogni Asd potrebbe avere un punto espositivo con materiali promozionali, immagini e video delle proprie attività; presentazioni dal vivo: organizzare brevi conferenze o interventi per raccontare le iniziative in corso e i successi delle associazioni». Tra le iniziative proposte anche «dimostrazioni sportive: creare uno spazio per brevi esibizioni pratiche di alcune discipline; coinvolgimento delle scuole sportive: le scuole sportive potrebbero essere coinvolte per promuovere corsi e opportunità di formazione». E ancora, «un corner per le iscrizioni: un punto dedicato dove i ragazzi e le famiglie possono informarsi e iscriversi alle attività; prove pratiche: dare la possibilità ai visitatori di sperimentare alcune discipline con mini-sessioni di allenamenti».

Un settore, quello dello sport, che nell’ottica dei veterani dello sport, può essere ripensato in collaborazione con il settore agricolo: «Un punto di forza dell'iniziativa potrebbe essere il legame tra sport, ambiente e agricoltura - affermano - con “percorsi natura e sport”: creare itinerari escursionistici tra le aziende agricole e gli impianti sportivi; eventi in bici e trekking: organizzare escursioni che valorizzino il territorio rurale circostante; workshop su alimentazione e sport: coinvolgere esperti del settore per sensibilizzare su una corretta nutrizione per gli atleti; “comunicazione e visibilità”: per garantire il successo dell'iniziativa, sarebbe utile promuoverla attraverso i canali social delle Asd e della Fiera; il coinvolgimento di sponsor locali per sostenere la realizzazione dello spazio e collaborazioni con enti pubblici per favorire la partecipazione delle scuole e delle famiglie».

«Un progetto del genere - sostengono i veterani dello sport -potrebbe rafforzare il senso di comunità e valorizzare il grande lavoro delle associazioni sportive di Tarquinia».

