SANTA MARINELLA – Con una delibera di giunta, il Comune ha proceduto ad indire una gara per affidamento temporaneo per la stagione balneare 2024, di tratti di spiagge libere del Comune tramite convenzioni da stipulare sulla base del modello al regolamento regione Lazio. “Il Comune di Santa Marinella – si legge nella delibera - intende procedere all’affidamento temporaneo delle spiagge libere individuate nella delibera di giunta del 31.01.2024.

La eventuale rimessa in pristino dei luoghi per danni provocati dalle mareggiate invernali è a carico del convenzionante. La convenzione per la gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere avrà durata, a decorrere dalla data di stipula della convenzione, e limitatamente alla stagione balneare 2024. E' esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo tacito della convenzione, che decadrà automaticamente alla fine della stagione balneare la cui durata è stabilita con decreto del Presidente della Regione Lazio. Possono presentare domanda le ditte individuali, le società commerciali, le associazioni e i soggetti ammessi alla presentazione delle proposte per la gestione in convenzione delle spiagge libere.

Possono proporre la propria candidatura alla gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere, chiunque abbia i seguenti requisiti, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per noleggio attrezzature balneari e gestione stabilimenti balneari o ricevuta attestante la richiesta di iscrizione ai fini dell’esercizio e gestione dell’attività, possedere l'idoneità organizzativa e adeguatezza dell’organico e di essere in possesso delle necessarie capacità professionali, tecniche, operative, finanziarie ed economiche, richieste per la gestione dei servizi con particolare riferimento alle disposizioni impartite dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia con l’ordinanza di sicurezza balneare n. 58 nonché dal Comune con Ordinanza n. 16, essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dell’imposte e delle tasse previste dalla legislazione italiana.