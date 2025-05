ALLUMIERE - Ad Allumiere la Contrada Burò è in grande fermento: i contradaioli bianconeri, infatti, a vele spiegate e sulle ali dell’entusiasmo hanno già pianificato gli obiettivi della stagione. Il presidente Mariani e i membri del direttivo organizzano lo “Special Dinner”, un imperdibile appuntamento a cui sono invitati tutti i contradaioli. La cena si terrà venerdì 16 maggio presso il salone dell’oratorio e prevede antipasto misto, penne all’amatriciana, porchetta, insalata e dolce. Questa serata sarà l’occasione non solo per condividere momenti lieti con i “fratelli” della Contrada, ma anche per presentare il nuovo fazzoletto della Contrada che, come novità di quest’anno sarà in omaggio. Il presidente e i membri del direttivo presenteranno il programma della Sagra 2025, che sarà come sempre un appuntamento molto amato da tutti gli avventori del comprensorio. Il momento più atteso, poi, sarà quello in cui avverrà la grande novità, ossia il gemellaggio ufficiale del Burò con la Contrada “Via Giulianello” di Artena. Il fazzoletto è incluso nel prezzo della cena. Il presidente invita tutti a partecipare.

