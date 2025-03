Cronaca

Spaccio, violenza, minaccia a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi: un arresto a Montalto

La droga era nascosta in un camper abbandonato. Sequestrati 0,63 grammi di eroina, 1,8 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 440 euro in contante